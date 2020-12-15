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Uçaktan düşen iPhone 6s hayatta kaldı!

15.12.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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Uçaktan düşen iPhone 6s hayatta kaldı!

Belgesel yapımcısı Ernesto Galiotto, 11 Aralık'ta belgesel projesi için bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşta iPhone 6s ile birlikte uçağın camından çekimler yapan Galiotto, rüzgarın azizliğine uğrayarak telefonunu metrelerce yükseklikten düşürdü. Uçaktan düşen iPhone 6s şans eseri çalışır halde bulundu.

iPhone 6s kullananların sayısı bir hayli fazla. Apple'ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü model, günümüzde birçok kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu kişilerden biri de Brezilyalı belgesel yapımcısı Ernesto Galiotto. Galiotto, yine bir belgesel çekimi için çalışmalarını sürdürürken uçağa bindi. İşte ne olduysa uçağa bindikten sonra oldu.

İPHONE 6S UÇAKTAN DÜŞTÜ, İPHONE'UMU BUL İMDADA KOŞTU

Ernesto Galiotto, uçağın camından iPhone 6s akıllı telefonuyla eşsiz anları kaydetmeye koyuldu. Fakat Galiotto, rüzgarın da azizliğine uğrayarak telefonu elinden düşürdü. Telefon böylece kendini bir anda havada süzülürken buldu. Telefonu düşürdükten sonra telaşa kapılan Galiotto iPhone'umu Bul uygulamasına baktığında ise ufak da olsa rahat bir nefes aldı. Çünkü iPhone hala iPhone'umu Bul'a bağlıydı. Bu da telefonun çalıştığını gösteren en büyük ipucuydu.

iPhone 6s

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TELEFON KAZADAN SAPASAĞLAM ÇIKTI

Bir kılıf ve bir ekran koruyucusu ile korunan iPhone'unu düşürdüğü bölgeye giden belgesel yapımcısı, beklendiği üzere iPhone'unu çalışır halde buldu. İlginç bir şekilde telefon kazadan birkaç çizik ile kurtuldu. Galiatto'nun yaşadığı ve düşen iPhone'un saniye saniye her şeyi görüntülediği o anlar, paylaşılan YouTube videosuna da yansıdı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
iPhone 6s yerine, iPhone 12 deseymis daha cok satardi. Reklam kokan hareketler bunlar !

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