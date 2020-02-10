HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Ukrayna'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adam, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın Lviv kentinden, başkent Kiev'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi. Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kargaşa anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNER 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler
Yok böyle zenginlik! Serveti dudak uçuklatıyorYok böyle zenginlik! Serveti dudak uçuklatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna uçak kavga

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brunei Prensi Abdul Mateen fenomenlere taş çıkartıyor

Yok böyle zenginlik! Serveti dudak uçuklatıyor

Instagram sayesinde paraya para demiyor

İnanılır gibi değil! Henüz 24 yaşında ama...

İki kayakçının çarpıştığı anlar kamerada

Korkutan an! Metrelerce savruldu

Rusya'da asansöre astıkları Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar

Karşılarında görünce şaşkına uğradılar

Hallstatt Belediye Başkanı: Bizden uzak durun

Hallstatt Belediye Başkanı: Bizden uzak durun

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.