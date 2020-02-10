Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Ukrayna'nın Lviv kentinden, başkent Kiev'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi. Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kargaşa anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

