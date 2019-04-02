Uçamayan kartala sahip çıktı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşayan Nazım Elibol (60), kırsalda dolaşırken gördüğü, uçamayan kartalı alıp, evine götürdü. Kartalı besleyen Elibol, teslim etmek üzere Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Nazım Elibol, köy kırsalında gezerken, gördüğü kartalın uçamadığını fark etti. Kartalı eve götüren Elibol, besledikten sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine Elibol'un evine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kartalı teslim aldı. Veteriner Yağmur Çelik tarafından kontrolü yapılan kartal, tedavi için Erzurum'a gönderildi. Yaşadıklarını anlatan Nazım Elibol, "Arazide beni gören kartal, adeta yardım istedi. Ben de onu alıp, evime getirdim. Önce karnını doyurdum daha sonra durumu yetkililere bilgi verdim. Kartalın iyileştikten sonra tekrar buraya getirilip, doğaya bırakacaklarını söylediklerinde çok sevindim. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Umarım, önemli bir rahatsızlığı yoktur" diye konuştu.

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