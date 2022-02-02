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Uçan arabayı bırak, uçan tekneye bak! "The Jet", dünyada bir ilk niteliğinde

02.02.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"The Jet" adı verilen dünyanın hidrojenle çalışan ilk uçan teknesinin Dubai'de yapılacağı açıklandı. Lüks tekne, 12 yolcu ile birlikte bir pilotu suyun üzerinde taşıyabilecek. The Jet, adeta bir limuzinin denize indirilmiş versiyonu gibi görünüyor.

Uçan arabayı bırak, uçan tekneye bak! "The Jet", dünyada bir ilk niteliğinde

Uçan arabalara her geçen gün ilgi artarken, bir gelişme de uçan tekne konusunda yaşandı. Yetkililer, su yüzeyinden bir metre yüksekte süzülebilen dünyanın hidrojenle çalışan ilk uçan teknesi olan The Jet'in gelecek yıl Dubai'de yapılacağını duyurdu.

UÇAN TEKNE "THE JET" EMİSYON ÜRETMİYOR

Daily Mail'ın haberine göre; "The Jet" olarak adlandırılan ve gürültüsüz ve dalgasız seyahat vadeden uçan aracın emisyon üretmeyen iki hidrojen yakıt hücresi tarafından çalıştırılacağı belirtildi.

uçan tekne

Buna ek olarak, The Jet'in gövdesinin altında uçaklarda kullanılanlara benzer şekilde, tekne hızlandıkça suyu kesen ve bir yükselme sağlayan, kanat benzeri materyaller kullanacağı bildirildi.

SUYUN ÜZERİNDE UÇARAK SEYAHAT ETME İMKANI SAĞLAYACAK

10 metre genişliğe ve 6 ton ağırlığa sahip olacak The Jet'in 12 yolcu ve bir pilotu yaklaşık 74 km hızla taşıyabileceği ifade edilirken, suyun 80 cm üzerinde uçma kabiliyetine sahip The Jet'in konsept görüntülerinin karartılmış yolcu camlarına sahip ince beyaz bir aracı gösterdiğinin altı çizildi.

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GÖZLER ULUSLARARASI İKLİM ZİRVESİ'NDE

The Jet'in tasarımcısı olan İsviçre merkezli THE JET ZeroEmission'ın aracı üretmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Zenith Marine Services ile bir anlaşma imzaladığı bilgisi verildi.

Ayrıca Dubai'nin Kasım 2023'te, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı olan COP28'e denk gelecek şekilde, aracın ilk test sürüşüne ev sahipliği yapacağı dile getirildi.

THE JET ZeroEmission'ın kurucusu Fransız yatçı Alain Thébault ise Kasım 2023'te Birleşmiş Milletler tarafından BAE'de düzenlenecek 28. Uluslararası İklim Zirvesi'nde (COP28 BAE) uçan tekneyle ilgilenenlerle buluşmayı dört gözle beklediklerini açıkladı.

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