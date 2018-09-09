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"Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

Mardin'de düzenlenen festivale katılan 5 ülkeden 27 müzisyen, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde bir hafta boyunca çocuklarla bir araya gelecek

MARDİN (AA) - Hoşgörü ve medeniyet şehri Mardin'de bir hafta sürecek "Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali" başladı.

Her Yerde Sanat Derneği ve Mardin Müzesi işbirliğiyle 5 ülkeden 27 müzisyenin katıldığı festival kortej yürüyüşü ile başladı.

Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte yer alan tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümler, ve traktör römorkuna binen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Farklı dillerde şarkıların seslendirildiği yürüyüşte çocuklar da şarkılara eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Mardin Müzesi bahçesinde yerli ve yabancı sanatçılar konser verdi, gösteri sundu.

- "12 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, festival ile çocukları mutlu etmek, yüzlerini güldürmek istediklerini söyledi.

Çocukların geleceğe huzurla ve mutlulukla yürümesini arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu festivalde yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz." dedi.

Her Yerde Sanat Derneği yerel koordinatörü Emel Pilavcı da festivalin 15 Eylül'e kadar süreceğini, yurt dışından 27 müzisyenin katıldığını ifade etti.

Özelikle savaş mağduru ve dezavantajlı çocuklara eğitici ve eğlenceli bir deneyim kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Pilavcı, "Festivale Amerika, İran, İtalya ve Sırbistan'dan müzisyenler katılıyor. Hafta boyunca atölyeler Mardin ve Nusaybin'de sirkhane merkezlerinde sürecek." diye konuştu.

Festivale katılan ABD'li sanatçı JT Beggs, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beggs, "Birkaç günlüğüne buraya geldik. Bu zamanda burada olmak güzel bir şey. Bu kadar çocuğun olduğu festivale katıldığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Çocuklara bu şansı vermek çok özel bir durum. Bunu yaptığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sinema oyuncusu Timur Acar da film çekimi için Mardin'de bulunduklarını, bu festivale denk geldikleri için de katılmak istediklerini belirtti.

Çocuklarla vakit geçirmek istediklerini aktaran Acar, "Mardin'e üçüncü gelişim. Gayet güzel. Çok seviyorum Mardin'i. İnsanları sıcak ve hepsi cana yakın." dedi.

Nusaybin'den festivale katılan çocuklardan Ümran Akdeniz, festivalin çok güzel başladığını ve çok eğlendiklerini söyledi.

15 Eylül'e kadar sürecek festivalin kapanışı Nusaybin'de yapılacak.

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