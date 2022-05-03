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Uçan kamera Pixy: Snapchat, selfie çeken drone çıkardı

03.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Fransa'da 250 dolardan satışa çıkarılan Pixy, selfie çubuğuna ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Uçan kamera Pixy: Snapchat, selfie çeken drone çıkardı

Fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat'in sahibi Snap, selfie çeken mini bir drone çıkardı.

Drone kullanımıyla ilgili mevzuatın görece daha gevşek olduğu ABD ve Fransa'da 250 dolardan satışa çıkarılan Pixy, selfie çubuğuna ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Cihaz 16 GB'lik hafızasıyla 1000 fotoğraf ya da 100 video çekebiliyor ve bunları kablosuz olarak Snapchat'e aktarıyor.

Cihaz kurulduktan sonra kendi kendine çalışıyor. Yani kullanıcı tarafından kumanda edilmiyor.

Pixy 10-20 saniye süren çekimi tamamladıktan sonra sahibinin avcuna konuyor.

https://twitter.com/snappixy/status/1519730339652018179

Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya ağları kadar konuşulmasa da Snapchat özellikle gençler arasında popüler bir uygulama.

Snap'e göre Snapchat'in dünya genelinde 300 milyon günlük aktif kullanıcısı var.

Şirket ayrıca 20 ülkede 13-34 yaş arasındaki kişilerin yüzde 75'ine ulaştığını söylüyor.

Bazı sosyal medya devleri son dönemde yeni cihazlar çıkarmaya ve Artırılmış Gerçekliğe (AR) ağırlık vermeye başladı.

Snapchat, telefonlarda AR "lensleriyle" biliniyor. Bu lensler, selfie'lerin üzerine görüntüler bindiriyor ya da canlı görüntünün formunu bozuyor.

Şirket, 2016'da Spectacles adıyla kameralı gözlükler çıkarmıştı.

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, bu gözlüklerin ileride cep telefonları kadar yaygınlaşacağını öne sürmüştü. Ancak şirket, bu cihazlardan 2017'de 40 milyon dolar zarar etti.

Şirket daha sonra bu gözlüklerin AR versiyonunu geliştirdi. Ancak bu gözlükler henüz satışa çıkarılmadı.

Sektör uzmanları, drone'ların yaygınlaşması nedeniyle Pixy'nin ilgi görebileceğini belirtiyor.

İngiltere merkezli Nationwide Drones şirketinin Genel Müdürü Owen Jenkins, drone kullanımının, tüm medya, sinema, arazi ölçüme ve denetleme alanlarında yaygın olarak kullanılmaya başladığını belirtti.

'Yeni akıllı telefon patlaması'

Jenkins BBC'ye "Kişisel drone'ların da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Bunlar yeni akıllı telefon patlaması olabilir" dedi.

Jenkins'in tek endişesi cihazın doğrudan kullanıcı tarafından kumanda edilmemesi.

Ancak Jenkins, hafif (101 gram) ve yavaş olması nedeniyle kontrolden çıkması halinde cihazın hasara ya da yaralanmaya neden olmasının düşük ihtimal olduğunu söylüyor.

Jenkins kişisel drone kullanımıyla ilgili mevzuatın daha çok 250 gramdan daha ağır cihazları kapsadığına dikkat çekiyor.

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