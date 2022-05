Uçan kamera Pixy: Snapchat, selfie çeken drone çıkardı

Fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat'in sahibi Snap, selfie çeken mini bir drone çıkardı.

Drone kullanımıyla ilgili mevzuatın görece daha gevşek olduğu ABD ve Fransa'da 250 dolardan satışa çıkarılan Pixy, selfie çubuğuna ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Cihaz 16 GB'lik hafızasıyla 1000 fotoğraf ya da 100 video çekebiliyor ve bunları kablosuz olarak Snapchat'e aktarıyor.

Cihaz kurulduktan sonra kendi kendine çalışıyor. Yani kullanıcı tarafından kumanda edilmiyor.

Pixy 10-20 saniye süren çekimi tamamladıktan sonra sahibinin avucuna konuyor.

Meet Pixy. Your friendly flying camera. Pixy brings magic to every moment, all you have to do is let it fly! #FlyWithMe pic.twitter.com/GAh8znI76I