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'Uçan kaya' görenleri şaşkına çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Kazdağları içinde bir grup dağcı tarafından keşfedilen ve "uçan kaya" diye adlandırılan 5 tonluk kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

'Uçan kaya' görenleri şaşkına çeviriyor

Kazdağları’nda çeşitli faaliyetler düzenleyen Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve yaklaşık ağırlığı 5 don olan kaya görenleri şaşırtıyor. Üç küçük taş üzerinde âdetâ uçarcasına bir görüntü veren uçan kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

Bölgede toprak erozyonu sebebiyle bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile görenleri şaşkına çeviriyor. Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve ismine uçan kaya denilen doğal güzellik daha şimdiden doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
uçan kaya Kaz Dağları

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