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Uçan otomobiller artık hayal olmaktan çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyasını heyecanlandıran açıklama otomotiv devinden geldi.

Volvo'yu da bünyesinde bulunduran Geely’nin geçtiğimiz yıl satın aldığı Terrafugia, geliştirdiği uçan otomobil modelinin satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

Uçan otomobil satışa çıkıyor

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Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely geçtiğimiz yıl uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın almıştı.
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Bu şirketin geliştirdiği uçan otomobil önümüzdeki ay ABD'de satışa sunulacak.
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Fiyatı hakkına hala resmi bir açıklama bulunmayan uçan araç saate 322 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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Satışa çıkan ilk uçan otomobil olmaya hazırlanan modelin menzili ise 805 kilometre.
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Massachusetts merkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu.
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Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almayı da başarmıştı.
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Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.
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Anahtar Kelimeler:
Volvo uçan otomobil

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