Uçan otomobiller artık hayal olmaktan çıkıyor!

Volvo'yu da bünyesinde bulunduran Geely’nin geçtiğimiz yıl satın aldığı Terrafugia, geliştirdiği uçan otomobil modelinin satışa çıkacağı tarihi açıkladı.
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