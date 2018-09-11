Uçan otomobiller için büyük adım!

Son dönemde Uber, Volvo, Daimler AG, Audi, Rolls-Royce, Aston Martin ve Airbus gibi dev şirketler uçan otomobil konseptleri üzerinde yoğun mesai harcıyor. Tüm dünyada çeşitli taşımacılık hizmetlerine kapı aralayacak olan uçan otomobillere ilgi her geçen gün daha da artıyor. Japon hükümeti ise uçan otomobillerin yakın zamanda küresel çapta büyük bir endüstri haline geleceği tahmin ediyor. Bu alandaki lider ülke olabilmek içinse gerekli adımları şimdiden atmaya başladı.

Otomotiv endüstrisindeki otonom sürüş, elektrifikasyon ve uçan otomobiller gibi yeni küresel teknoloji trendlerine uyum sağlamaya çalışan Japon hükümeti, bu iş için yerli ve yabancı şirketlerle bir araya geldi.

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Japon hükümeti bu atılımıyla birlikte vatandaşların yanı sıra özel şirketler ve kamu kurum ve kuruluşları için daha elverişli bir ulaşım hizmeti geliştirmek istiyor. Bu tarz bir hizmetin en tahmin edilebilir yararı trafik sorununun çözümü olabilir. Ancak bu tarz ulaşım hizmetleri dağlık bölgelerde yada ana karadan izole olan adalarda yaşayan insanların hayat standartlarını iyileştirebilir. Bunun da ötesinde doğal afetlerdeki arama-kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırabilir. Ayrıca bir, iki yada üç kişilik uçan otomobiller, hava ambulansı olarak da kullanılabilir.

Japon hükümeti bu tür hizmetler için henüz bir yol haritası ve zaman çizelgesi çıkarmadı. Ancak 2020’ye kadar söz konusu ulaşım hizmetlerinin en azından bir kısmının hayata geçirilmesi planlanıyor.

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