Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzalayan UBER'den yeni bir açıklama geldi.

UBER'in kullanıma gireceği ülkeler belli oldu

1 / 11 UBER’in yolcu taşımacılığını da dahil edeceği 5 pilot ülke şu şekilde: Japonya, Fransa, Avustralya, Hindistan ve Brezilya.

2 / 11 UBER'in ilk hedefi bu ülkelerde ilk uçuşları 2023 yılında gerçekleştirmek.

3 / 11 Uber, Japonya’da halihazırda fazlasıyla ciddiye alınmaya başlanan uçan yolcu taşımacılığı konusunda hükümetin yaptığı çalışmalara dahil olup, 21 şirketle birlikte çalışacak.

4 / 11 UBER uçan otomobil için son birkaç yıldır ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapıyor.

5 / 11 Uber ve NASA, uçan otomobillerin trafik güvenliğini sağlayacak bir kontrol merkezi projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

6 / 11 Ancak uçan otomobiller üzerine mesai harcayan tek şirket Uber değil.

7 / 11 Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil'in fiyatı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

8 / 11 Şirketten yapılan açıklamaya göre, modelin fiyatı 1.3 milyon dolar.

9 / 11 Spor görünümlü araç iki kişilik. Oto pilot teknolojisi, ve olası bir tahliye durumu için iki tane paraşüt bulunuyor.

10 / 11 Menzili 875 kilometre olan aracın saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 200 kilometre.