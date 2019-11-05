HABER

'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından gasbedilmek istendi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından gasbedilmek istendi. Deniz Tuzlalı, şüpheliyi 'uçan tekme'yle düşürüp parasını kurtarırken, kargaşadan faydalanan gaspçı izini kaybettirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için biriktirdiği parayı banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti kaparak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, uçarak tekme attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler parayı topladı.
Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Deniz Tuzlalı'yı ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Olayı haber alarak gelen Tuzlalı'nın babası İbrahim Tuzlalı, inşaat işleri yaptıklarını belirterek, "Oğlum evlilik hazırlığı yapıyor. Parayı ev almak için biriktirdi. Bu nedenle parayı diğer banka şubesine yatıracaktı. Şüpheli oğlumu takip etmiş. Parayı gasbetmeye çalıştı. Oğlum atik davranıp hemen peşinden koşmuş. Şüpheli kaçtı ancak parayı kurtardık" dedi.
Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştüIspanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü
Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu (2)Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Memur ve memur emeklisine zam göründü

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Az önce başladı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.