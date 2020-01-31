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’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Mersin’de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’torbacı’ tabir edilen sokak satıcısı, polislerden kaçmak isterken 5 katlı bir binanın damından, karşıdaki 4 katlı bir binanın damına atlayınca ayağı kırık vaziyette yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’yı takibe aldı. Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı.

4 KATLI BİNANIN DAMINA ATLADI

Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın damına çıkan şüpheli, yakalanacağını anlayınca karşı tarafta bulunan 4 katlı bir binanın damına atladı.

TORBACININ AYAĞI KIRILDI

Atlamanın etkisiyle ayağını kıran şüpheli, polislerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 3 parça eroin ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye götürülen şüpheli, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin torbacı uyuşturucu

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