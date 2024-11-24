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"Uçarak" ders işleyen öğretmen öğrencilerin alışkanlığını değiştirdi: "Özellikle kız öğrencilerimin daha fazla ilgisini çekti"

24.11.2024 11:54
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Dünya ve Avrupa tekvando şampiyonu Gülsena Karakuyulu, Eskişehir'de beden eğitim ve spor öğretmeni olarak göreve başlayınca öğrencilerin ezberi bozuldu. Enerjisiyle, neşesiyle öğrencilerin hem derslere hem tekvandoya ilgisini artıran Gülsena öğretmen derslere taklalar atarak giriyor, tekmeleriyle özellikle kız öğrencilerinin ilgisini çekiyor.

"Uçarak" ders işleyen öğretmen öğrencilerin alışkanlığını değiştirdi: "Özellikle kız öğrencilerimin daha fazla ilgisini çekti"

Tekvando branşında dünya ve avrupa şampiyonlukları bulunan Eskişehirli Milli Sporcu Gülsena Karakuyulu, 10 ay önce Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda beden eğitim ve spor öğretmeni olarak göreve başladı. Enerjik ve neşeli halleri ile okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin sevgisini kısa sürede kazanan şampiyon öğretmen, havada takla atarak derse giriyor, öğrencilerinin isteği üzerine havada tekme atıyor.

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ÖĞRENCİLER VOLEYBOL VE FUTBOLDAN TEKVANDOYA MERA SARMAYA BAŞLADI

Karakuyulu, bu yolla öğrencilerin derse olan ilgisinin daha çok arttığını belirtti. Tekvandoda kullandığı hareketleri sık sık okulda öğrencilerine sergileyen dünya ve avrupa şampiyonu öğretmen Gülsena Karakuyulu, branşını miniklere de sevdiriyor.

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Öğrenciler eskiden voleybol ve futbola meraklıyken, Gülsena Karakuyulu'nun dersleri sonrası okul mevcudunun büyük bölümü tekvando kursuna yazılıp, milli sporcu olma hayali kurmaya başladı.

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GÜLSENA KARAKUYULU: “ÖĞRENCİLERİMİZİN SPORA VE TEKVANDOYA OLAN İLGİSİ ARTTI”

Öğrencilerin tekvandoya ve milli sporcu olmaya merakının arttığını belirten beden eğitimi öğretmeni Gülsena Karakuyulu, “Öncelikle ilk amacım öğrencilerimi psikomotor yönden olarak hayata daha rahat adapte olabilecek şekilde bedensel fonksiyonlarını yükseltmek için ders işliyorum diyebilirim. Fakat bu dersi işlerken öğrencilerin dikkatini çekmem gerekiyor. Onlara bazı kendi hareketlerimden de göstererek onlara milli sporcu olmayı göstererek rol model olmaya çalışıyorum. Öğrencilerimin en çok dikkatini çekecek, derste ilgilerini arttıracak şekilde tekmelerimi gösteriyorum, aynı zamanda takla atıyorum. Onların ilgisine göre hareket ediyorum.

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10 aydır bu okuldayım, mesleğe yeni başladım. Bütün okul genelinde konuşacak olursam tekvando branşını bilmeyen öğrencilerim vardı. Bu branş hepsini ilgisini çekti ve araştırmaya yönelik girişimleri de oldu. Aynı zamanda beni görüp spora ve tekvandoya başlayan öğrencilerim var, özellikle kız öğrencilerimin daha fazla ilgisini çekti.
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Kendi branşımı tanıtmak için okulda gösteri yaptım. O gösterimden sonra okulda inanılmaz bir tekvando aşkı oldu. Öğrencilerimizin spora ve tekvandoya olan ilgisi arttı. Çoğu öğrenci nasıl milli sporcu olunacağı hakkında daha çok bilgiye sahip” dedi.

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HACER BEREN KIRAÇ: "GÜLSENA HOCANIN AYRI BİR EĞLENCESİ VE ZEVKİ VAR, BİZİM DİKKATİMİZİ ÇEKİYOR"

Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Hacer Beren Kıraç ise, "Gülsena hoca ilk okula geldiğinde bizim boş dersimize girmişti, çok heyecanlanmıştım. Hatta kendisinden imza aldık ve okulda her gördüğümde de selam vermeye çalıştım. Gülsena hocayı çok seviyorum. Tekvandoya ilgim çok yoktu, Gülsena hoca ile birlikte ilgim çok arttı. Geçmişteki beden eğitimi öğretmenlerim biraz daha ciddiydi ve bazı dersler gerçekten zevksizdi. Sadece normal ders işliyorlardı ama Gülsena hocanın ayrı bir eğlencesi ve zevki var. Bu da bizim dikkatimizi çekiyor. Bu ilgisi çok hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen tekvando
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