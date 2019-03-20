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Uçarı Mahalle Muhtarı Aydın: "15 ev yıkıldı, 3 kişi yaralandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

5.5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli’nin Uçarı Mahalle Muhtarı Serkan Aydın, 120 hanelik köyde 15 evin yıkıldığını, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5.

5.5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli’nin Uçarı Mahalle Muhtarı Serkan Aydın, 120 hanelik köyde 15 evin yıkıldığını, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.
Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Uçarı’da vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği 120 hanelik mahallede 15 ev yıkılırken, 20’den fazla ev de zarar gördü.
3 kişinin yaralandığını belirten Mahalle Muhtarı Serkan Aydın, "Yaralılardan biri evin içindeymiş, diğer ikisi de dışarıya kaçarken her ikisinin de başına kiremit düşmüş, durumları ağır değil tedavileri hastanede yapılıyor. Ahırlarımızın duvarları yıkıldı. Ekipleri bekliyoruz" diye konuştu.

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