Üçge Elektronik İffa 2019 Fuarı’nda

Perakende sektörüne özel çözümler sunan ÜÇGE Elektronik, 4-9 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Et Endüstrisi Teknolojileri IFFA 2019 Fuarı’nda Hall 8 ve Hall 11’de ziyaretçileriyle buluşuyor.

İlk kez 1949 yılında Alman Kasaplar Derneği tarafından Frankfurt’ta gerçekleştirilen Uluslararası Et Endüstrisi Teknolojileri IFFA 2019 Fuarı, zaman içerisinde 142 ülkeden 62 binin üzerinde ziyaretçisi ve et endüstrisine dâir en önemli fuar olma özelliği ile bu yıl yetmişinci defa kapılarını açıyor. Almanya’nın yanı sıra İtalya, Hollanda, İspanya, ABD, Fransa, Danimarka, Avusturya, İngiltere, Çin ve Polonya göze çarpan diğer katılımcı ülkeler arasında yer alıyor.

Tek elden çoklu makine ve ekipman çözümü sunan ÜÇGE Elektronik, 49 farklı ülkeden pazar ve teknoloji lideri 1036 firmanın katıldığı fuarda geniş portföyü ile yer alıyor. Tartım teknolojileri ve otomasyon ekipmanlarından olan barkodlu/PC tabanlı teraziler, elektronik raf etiketleri, hizmet reyon ekipmanlarından kıyma makineleri, et ve kemik testereleri, vakum makineleri; merkezi depolar ve hazırlık bölümlerinde kullanılabilecek otomatik streç paketleme, manuel tartım etiketleme makineleri, endüstriyel et işleme (kıyma, kuşbaşı, kuter, tumbler, dilimleme) makineleri, paketleme (otomatik streç paketleme, MAP (gazlı tabak kapama), termoform, vakum/shrink )makineleri, manuel/otomatik şiş makineleri, kilpsleme ve ip sarma makineleri, otomatik tartım etiketleme makineleri, checkweigherler, metal dedektörler ve buz makineleri gibi çözümleri sektörle buluşturuyor.

ÜÇGE Elektronik, Türkiye temsilcisi olduğu DIGI, Consol, Fabbri Grup, Komet, La Minerva, Mado, Medoc, Nemesis, Rewebo, Vakona ve Webomatic markaların ürünlerini IFFA 2019’da ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.