Uçhisar’da AK Parti dönemi başladı

Mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Uçhisar Belediye Başkan seçilen Osman Süslü, bugün düzenlenen törenle görevine başladı. 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti’den Nevşehir Uçhisar Belediye Başkanlığı görevine seçilen Osman Süslü bugün düzenlenen törenle resmen görevine başladı. Uçhisar Belediyesi önünde düzenlenen törene, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, "2 dönem AK Parti’de olan bir belediyeyi 5 yıllık aradan sonra Osman başkanım sizlerin teveccühü ile tekrar belediye başkanlığına sizler için hizmete gelmesi bizleri gerçekten gururlandırdı, mutlu etti. Hepinizden Allah razı olsun. Uçhisar biliyorsunuz Kapadokya’nın giriş kapısıdır. Uçhisar dendiği zaman Kapadokya’nın giriş kapısı olduğunu dünya biliyor. Dolayısıyla buranın katma değeri artık belli. Yıllarca bölgede tarım, hayvancılık işleri ile uğraşılırken bugün bölgenin geçim kaynağı turizm oldu ve sadece bu yerel anlamda değil uluslararası alanda Uçhisar’ın katma değeri oluştu" dedi. AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise konuşmasında, "Gözümüz aydın diyelim. Uçhisar gerçekten bizler için çok önemli, küçük bir beldemiz ama dünyanın tanıdığı güzide bir beldemiz. İnşallah bundan sonra turizmden daha çok payını alacak, turizm açısından ne gerekiyorsa belediye başkanımız Osman Süslü ne söz vermişse bizler o sözün arkasındayız. Uçhisar için ne gerekiyorsa çalışacağız" diye konuştu.

"Belediyemizin 11 milyon 727 bin lira"

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ise 8 yıl sonra aynı yerde yeniden bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederken Uçhisar Belediyesinin bugün itibarıyla toplam 11 milyon 727 bin lira borcu olduğunu söyledi. Süslü, "8 yıl sonra tekrar burada kıymetli milletvekillerimiz ile sizlerle buluşmak nasip oldu. Öncelikle 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde şahsıma, teşkilatıma, meclisime vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere 2009-2014 arasında burada bir belediye başkanlığı dönemimiz oldu. Bu dönem içerisinde çok kıymetli hizmete imza attığımızı düşünüyorum. En büyük göstergesi birazdan tekrardan içeriye girmek nasip olacak belediye hizmet binasıdır. 5 yıl önce yine bu kürsüde belediye yönetimini devrettiğimiz zaman yeni seçilmiş olan belediye başkan arkadaşımız tarafından bazı rakamlar telaffuz edildi. Ben bu rakamlara açıklık getirmek istiyorum. 5 yıl önce belediye yönetimini devrettiğimiz zaman kasamızda 369 bin lira paramız mevcuttu. Ve borcumuz 3 milyon 325 bin liraydı. Ayrıca o gün itibarıyla 7 buçuk milyon İller Bankasına borcumuz vardı. Bugün itibarıyla kasamızda 327 bin lira paramız mevcuttur. Ve bugün itibarıyla İller Bankasına borcumuz 10 milyon 22 bin borcumuz mevcuttur. Bıraktığımız zaman belediyemizin resmi borcu 10 milyon 860 bin liraydı şuanda 11 milyon 727 bin liradır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise dualar eşliğinde Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü görevine başlarken vatandaşların tebriklerini kabul etti.

