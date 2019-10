Üçkaya Vadisi "doğa festivali" gibi

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Vadisi, her mevsim sunduğu farklı güzelliklerle büyülüyor.

Tuzluca ilçesinden başlayıp Üçkaya köyüne kadar uzanan 26 kilometre uzunluğundaki vadi, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlara büründü.

Sonbaharın birbirinden güzel renklerini yansıtan vadideki meyve, söğüt ve kavak ağaçları adeta görsel şölen sunuyor.

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve çok sayıda akarsuyu da içinde barındıran Üçkaya Vadisi, ortaya koyduğu manzaralarla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Üçkaya köyü muhtarı Kemal Otay, vadinin mutlaka görülmesi gereken doğal zenginlikler arasında yer aldığını söyledi.

Doğanın sunduğu her güzelliğin Üçkaya Vadisi'nde bulunduğunu belirten Otay, "Köy rengarenk, doğa harika olmuş. Bu vadi Tuzluca ilçesinden başlayıp 26 kilometre boyunca çeşitli güzellikleri içinde barındırır. Ağacın her türü, yeşilin her tonu, şelalesiyle, kayalıklarıyla bu vadinin içinde yer alır." diye konuştu.

- "Buraya gelen resmen aşık oluyor"