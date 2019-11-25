Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

BERLİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Guterres, Adlon Otelinde, önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile ayrı ayrı yaklaşık 20'şer dakika görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, daha sora akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya geldi.

