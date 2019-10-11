"Üçlü görüşmenin kasımda Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Üçlü buluşmanın ön temasları Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bizimle de başlatılmıştır. Üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

Akıncı'nın, Guterres ile New York'ta yaptığı görüşmede kararlaştırıldığı gibi, Guterres'in taraflarla temaslarını yaptıktan sonra yıl sonu öncesi üçlü bir toplantı yapılmasının öngörüldüğünü belirten Burcu, bunun ardından iyi bir hazırlık çerçevesinde muhtemelen beşli gayriresmi toplantı yapılmasının da gündemde olduğunu bildirdi.

- "Cumhurbaşkanımız buluşmaya kararlı tutumla katılmaya hazır olacaktır"

Sözcü Burcu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üçlü buluşmanın ön temasları, BM tarafından bizimle de başlatılmıştır. Üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in sürdürmekte olduğu temasları sonucunda üçlü toplantının yer ve zamanı netleşince, New York'ta Genel Sekreter'e söylediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız bu buluşmaya kararlı ve yapıcı bir tutumla katılmaya hazır olacaktır."

