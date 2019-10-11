HABER

"Üçlü görüşmenin kasımda Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "Üçlü buluşmanın ön temasları, BM tarafından bizimle de başlatılmıştır. Üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında, Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Üçlü buluşmanın ön temasları Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bizimle de başlatılmıştır. Üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

Akıncı'nın, Guterres ile New York'ta yaptığı görüşmede kararlaştırıldığı gibi, Guterres'in taraflarla temaslarını yaptıktan sonra yıl sonu öncesi üçlü bir toplantı yapılmasının öngörüldüğünü belirten Burcu, bunun ardından iyi bir hazırlık çerçevesinde muhtemelen beşli gayriresmi toplantı yapılmasının da gündemde olduğunu bildirdi.

- "Cumhurbaşkanımız buluşmaya kararlı tutumla katılmaya hazır olacaktır"

Sözcü Burcu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üçlü buluşmanın ön temasları, BM tarafından bizimle de başlatılmıştır. Üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında Avrupa'nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in sürdürmekte olduğu temasları sonucunda üçlü toplantının yer ve zamanı netleşince, New York'ta Genel Sekreter'e söylediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız bu buluşmaya kararlı ve yapıcı bir tutumla katılmaya hazır olacaktır."

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Karı- koca, İBB'de müdür olduKarı- koca, İBB'de müdür oldu
Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua ettiMinik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3'lü görüşme Barış Burcu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis KKTC KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.