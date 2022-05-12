Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

ABD, Kuzey Carolina'dan 33 yaşındaki Amy Kupps, "gururlu bir metres" olarak çalıştığı oldukça tartışmalı kariyeri sayesinde daha önce de manşetlere çıkmıştı. Evli erkeklerle çıkan eski öğretmen, aşıklarının ona ilişkilerini ve şikayetlerini anlattığını iddia etmişti. Şimdi ise çekici bir dadı tutan kadınların erkeğini baştan çıkarmaktan kaçındığı ve başka bir kadınla takılmaya yönlendirdiği iddiasıyla gündemde.

KENDİSİ DE DENEYİMLEMİŞ

85.000 sosyal medya takipçisi olan Amy, kadınları genç seksi ve parmağında yüzük olmayan dadılara dikkat etmeleri konusunda uyardı. "Eşinizle seks yapmıyorsanız ve seksi bir dadı tutuyorsanız, onu yalnız yakalamaya çalışırsa şaşırmayın." dedi. Amy eski sevgilisiyle birlikteyken dadılarıyla birlikte olduklarını söyleyerek verdiği tavsiyeyi kendi geçmiş deneyimlerine dayandırdı.

DADILARI OLMASI İÇİN 10.000 DOLAR

Amy ayrıca dadılarıyla yatmış birkaç hayranı da olduğunu söylediği ve eşlerinin bundan haberdar olmadığına emin olduğunu da ekledi. Ama yine de partnerlerine karşı dürüst olmaları gerektiğini düşünüyor. Ayrıca haftada 10.000 dolar

ödemeye istekli bazı hayranları tarafından kendisine bakıcılık işi teklif edildiğini de söyledi.

ÜÇLÜ İLİŞKİYE DAVET

Amy'nin kocalarının kendilerini dadıyla aldatmasını sorun edecek kadınlara tavsiyesi ise ilişkiye katılmaları. Eşlerine iyi davranarak bu histen kurtulabileceklerini söyleyen genç kadın, hemcinslerine seksi olmalarını ve fetişler gibi yeni şeyler denemeye açık olarak ilk tanıştıkları andaki kıvılcımın kaçmasına izin vermemelerini öğütledi. "İkinizle de yatmak isteyen bir dadı tutmak, işleri renklendirecek." diyerek üçlü ilişkiye de davet çıkardı.



