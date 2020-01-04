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  4. Üçlü kamera sistemi ile rakiplerini korkutuyor

Üçlü kamera sistemi ile rakiplerini korkutuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

TCL PLEX, gerçekten çok şık bir tasarıma sahip. Güçlü donanım birleşenlerine sahip olan bu ürün fiyat/performans oranı ile birlikte üçlü kamera sistemi ile de çok iddialı.

Üçlü kamera sistemi ile rakiplerini korkutuyor

Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi tam 48MP değerde ve tek karede pek çok detay yakalamanız mümkün. Diğer bir kamera ise 16MP değerde ve ultra geniş açılı görüntüler yakalayabiliyorsunuz.
2MP değerde kamera ise, geliştirilmiş gece modu yazılımının da katkılarıyla düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar ve videolar çekebilmenizi mümkün kılıyor.

Tabii bunların haricinde bokeh efektli portre fotoğraflar çekebilir, 4K videolar kaydedebilir, ağır çekim videolar ve hızlı çekim videolar hazırlayarak bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Üçlü kamera sisteminin özellikle iyi ışıklı ortamlarda sunduğu performanstan memnun kaldık.

Ön tarafa geldiğimizde ise, bizi 24MP değerde selfie kamerası karşılıyor, ki o da iyi bir performans sunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda kullanabilmeniz için ekran flash’ı özelliği de mevcut, lakin ön kameranın bazen netlemede ufak tefek sıkıntılar çıkarabildiğini belirtelim.

TCL Plex’in kamera performansını buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
TCL PLEX kamera

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