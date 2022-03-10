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  4. Üçlü zirve öncesi kritik görüşme! Çavuşoğlu ile Kuleba bir araya geldi

Üçlü zirve öncesi kritik görüşme! Çavuşoğlu ile Kuleba bir araya geldi

10.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de gerçekleşecek olan üçlü zirveye çevrilmiş durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'da bir araya gelerek Ukrayna-Rusya savaşını ele alacak. Üçlü görüşme öncesi Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı bir araya geldi.

Üçlü zirve öncesi kritik görüşme! Çavuşoğlu ile Kuleba bir araya geldi

Ukrayna-Rusya savaşında çözüm için Türkiye'nin devreye girmesiyle bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları bir araya gelecek. Tüm dünyayı rahatlatması beklenen bir uzlaşmanın beklendiği zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu ile Dmitro Kuleba ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı. (DHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu
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