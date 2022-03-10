Üçlü zirve öncesi kritik görüşme! Çavuşoğlu ile Kuleba bir araya geldi

Ukrayna-Rusya savaşında çözüm için Türkiye'nin devreye girmesiyle bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları bir araya gelecek. Tüm dünyayı rahatlatması beklenen bir uzlaşmanın beklendiği zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu ile Dmitro Kuleba ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı. (DHA)



