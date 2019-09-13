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Üçlü Zirve Toplantısı, pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Astana formatında 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Astana formatında 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatında 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Zirve toplantısında, İdlip başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesinin yapılması, ilaveten çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi amaçlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla münferit görüşmeler gerçekleştirerek, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmaları da öngörülmektedir."

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