UCM, Arakanlı Müslümanlar soruşturmasının makul temeli bulunduğunu kabul etti

DAKKA (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, mahkeme hakimlerinin, Myanmar devlet güçlerinin Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği yaygın suçların değerlendirilmesi için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu bildirdi.

Bensouda yaptığı açıklamada, UCM yargıçlarının, 9 Ekim 2016'dan bu yana Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, hapis, işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere "yaygın ve/veya sistematik şiddet eylemlerinin" işlenmiş olabileceğine inanmak için makul temellerin bulunduğunu kabul ettiğini belirtti.

Bu eylemlerin, Arakanlı Müslümanların geniş çapta sınır dışı edilmesine yol açtığını ifade eden Bensouda, "(Eylemlerin) Arakanlı Müslümanlara saldırmak için bir devlet politikası" şekline dönüşmüş olabileceğini kaydetti.

Bensouda, çok sayıda kaynağın, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlarda Myanmar hükümet güçlerinin ve devletin farklı güvenlik kuvvetlerinin yoğun katılımı olduğunu belirttiğine dikkati çekerek, "Myanmar ordu mensupları, güvenlik kuvvetleri ve bazı yerel sivillerin katılımıyla bu suçlar ortaklaşa işlendi." ifadesini kullandı.