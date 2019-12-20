HABER

UCM Filistin Topraklarında Savaş Suçlarını Araştıracak 

20.12.2019 19:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili tam kapsamlı soruşturma açacağını açıkladı. Süreçte İsrailliler’e ya da Filistinliler’e suçlamaların yöneltilebileceği belirtiliyor

UCM Filistin Topraklarında Savaş Suçlarını Araştıracak 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili tam kapsamlı soruşturma açacağını açıkladı. Süreçte İsrailliler’e ya da Filistinliler’e suçlamaların yöneltilebileceği belirtiliyor.

Mahkemenin başsavcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada, “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da ve Gazze Şeridi’nde savaş suçlarının işlendiğini ya da işlenmekte olduğuna ikna oldum” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise mahkemenin Filistin topraklarında soruşturma yürütme yetkisine sahip olmadığını savundu.

Netanyahu açıklamasında, “Mahkemenin bu konuda yargı yetkisi yok. UCM sadece egemen devletlerce sunulan başvurular üzerinde yetkiye sahip. Bir Filistin devleti asla olmadı” ifadelerini kullandı.

Bensouda, savaş suçları iddialarıyla ilgili 2015’te başlatılan ilk incelemelerin, bir soruşturma açmak için gereken tüm kriterleri karşılayıcı yeterli düzeyde bilgi sağladığını belirtti.

UCM savcısı, Filistin topraklarının tartışmalı statüsü nedeniyle, mahkemenin yetki alanı konusunda bir karar için yargıçlar nezdinde talepte bulunduğunu kaydetti.

UCM, mahkemeyle ilgili temel sözleşmenin imzacısı olan 123 ülkede savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçları yargılama yetkisine sahip.

Filistin Yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu temel anlaşması olan Roma Sözleşmesi’ni 2014’te imzalamıştı. İsrail ise mahkemeyi tanımıyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Belçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorundaBelçika ordusu zırh eklettiği aracına kısa boylu şoför bulmak zorunda
Başbakan Boris Johnson’ın Brexit planı İngiltere Parlamentosu’nda kabul edildiBaşbakan Boris Johnson’ın Brexit planı İngiltere Parlamentosu’nda kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'e savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak

Flaş İsrail kararı! Savaş suçu soruşturması...

Son dakika! İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

Son dakika! Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı imzalayacağını açıkladı

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.