UCM Filistin Topraklarında Savaş Suçlarını Araştıracak 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili tam kapsamlı soruşturma açacağını açıkladı. Süreçte İsrailliler’e ya da Filistinliler’e suçlamaların yöneltilebileceği belirtiliyor.

Mahkemenin başsavcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada, “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da ve Gazze Şeridi’nde savaş suçlarının işlendiğini ya da işlenmekte olduğuna ikna oldum” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise mahkemenin Filistin topraklarında soruşturma yürütme yetkisine sahip olmadığını savundu.

Netanyahu açıklamasında, “Mahkemenin bu konuda yargı yetkisi yok. UCM sadece egemen devletlerce sunulan başvurular üzerinde yetkiye sahip. Bir Filistin devleti asla olmadı” ifadelerini kullandı.

Bensouda, savaş suçları iddialarıyla ilgili 2015’te başlatılan ilk incelemelerin, bir soruşturma açmak için gereken tüm kriterleri karşılayıcı yeterli düzeyde bilgi sağladığını belirtti.

UCM savcısı, Filistin topraklarının tartışmalı statüsü nedeniyle, mahkemenin yetki alanı konusunda bir karar için yargıçlar nezdinde talepte bulunduğunu kaydetti.

UCM, mahkemeyle ilgili temel sözleşmenin imzacısı olan 123 ülkede savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçları yargılama yetkisine sahip.

Filistin Yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu temel anlaşması olan Roma Sözleşmesi’ni 2014’te imzalamıştı. İsrail ise mahkemeyi tanımıyor.

