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UCM nedir, açılımı nedir? UCM ne zaman kuruldu? UCM açılımı ve üye ülkeler

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.12.2024 22:30
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Uluslararası olarak anılan ve birçok ülkeyi kapsayan çeşitli oluşumlar farklı alanlarda faaliyet gösterir. İnsana, insanlığa ve farklı devletlerin vatandaşlarına hizmet sağlamayı da hedefleyen buy oluşumlar birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşir.

UCM nedir, açılımı nedir? UCM ne zaman kuruldu? UCM açılımı ve üye ülkeler

İçindekiler

  • UCM nedir?
  • UCM açılımı nedir?
  • UCM ne zaman kuruldu?
  • UCM kimleri yargılayabilir?
  • Türkiye UCM'ye taraf mı?

Birçok ülkenin bir araya gelmesi ile meydana gelen oluşumlar belirlenen merkezlerde ve yapılan toplantılarda alınan ortak kararlarla ilerler. Bu uluslararası olan ve birden fazla ülkeyi kapsayan oluşumlardan biri de genel bilinen ve kullanılan adı ile UCM’dir.

UCM nedir?

UCM, Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargılamalarında suçun faili olan kişi eğer kendi uyruğunda olan devletin yargılamasına tabi tutuluyorsa bu mahkemede tekrar yargılanması mümkün değildir. Bir kişinin bir suç için 2 kez yargılanmaması kuralı da bu durumun nedenidir.

UCM açılımı nedir?

UCM’nin açılımı, Uluslararası Ceza Mahkemesidir. Bu ifadenin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan UCM, bir mahkemedir. Uluslararası olan bu mahkeme 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

UCM açılımı aynı zamanda oluşumun adı olarak da kullanılır. Asıl ve uzun adı Uluslararası Ceza Mahkemesi olsa da daha çok kısaltma hâline getirilen UCM adı ile anılır. Bu kapsamda verilen çeşitli ortak kararlar uygulanır.

UCM ne zaman kuruldu?

Kısaca UCM olarak anılan Uluslararası Ceza Mahkemesi, asıl olarak 1 Temmuz 2002 yılında kurulmuştur. Çalışmaya başladığı tarih olarak ise 11 Mart 2003 tarihi kabul edilmiştir. Mahkeme binası yapılan “Ev Sahipliği Anlaşması” ile Hollanda’nın Lahey kenti olarak kabul edilmiştir ve burada bulunur.
Mahkemede çeşitli ülkeler taraftır ve toplamda 124 ülkenin dahil olduğu bilinmektedir. Kimi suçları insancıl hukuk kapsamında kovuşturulan oluşum, 21. yüzyılda uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı sağlama amacı da taşır.

UCM kimleri yargılayabilir?

UCM’nin herkesi yargılama durumu yoktur. Örnek olarak bir kişi aynı suçtan 2 kez bu mahkemede yargılanamaz. Amacı doğrultusunda yalnızca kişiler yargılanabilir. Devletler UCM yargılama yetkisinde değildir. Devletleri yargılama yetkisi olmayan Uluslararası Ceza Mahkemeleri, yargılanacak kişinin taraf ülkenin vatandaşı olması kuralına da bağlı kalmak zorundadır.

Türkiye UCM'ye taraf mı?

UCM organları, Roma statüsünün 34. maddesinde belirtilen organlardan oluşur. Bu organlar Başkanlık, Temyiz Bölümü, Yargılama Bölümü ve Ön Yargılama Bölümü, Savcılık Bürosu ve Yazı İşleri Bürosu’dur. Türkiye, Roma statüsüne taraf değildir. Ancak UCM faaliyetlerini takip eder ve Taraf Devletler Asamblesi toplantılarına katılır.

UCM üye ülkelerden bazıları şunlardır:

  • Uganda
  • Kenya
  • Libya
  • Mali
  • Fildişi Sahilleri
  • Sudan
  • Orta Afrika Cumhuriyeti
Anahtar Kelimeler:
mahkeme kamu
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