UCM, savcıdan İsrail'in suçlarının soruşturulmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Gazze Özgürlük Filosu Davası'yla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön İnceleme Dairesi, savcının İsrail tarafından işlenen suçların soruşturulmamasına dair aldığı kararı yeniden gözden geçirilmesini talep etti. İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Mavi Marmara dosyası ile ilgili son gelişmeye dair mağdur avukatlarını temsil eden Stoke White Ltd'nin basın açıklamasına yer verildi. Mayıs 2010'da Gazze Özgürlük Filosunun bir parçası olan Mavi Marmara gemisine saldıran İsrail'in, 10 kişinin ölümüne, 50’den fazla kişinin ağır yaralanmasına sebep olduğu hatırlatılarak, UCM Savcısının bu saldırıyla İsrail’in uluslararası savaş suçu işlediğini ama UCM’de soruşturma yapılamayacağına karar verdiği belirtildi. UCM Ön İnceleme Dairesinin savcının bu kararını yanlış bulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Savcı soruşturma açılmaması kararında direnmişti. Ölüm ve yaralanmalarla ilgili soruşturma açmama kararı almıştı. Mağdur avukatlarının yapmış olduğu itiraz üzerine Ön İnceleme Dairesi, Savcının bu kararını yanlış buldu ve tekrar değerlendirmesini istedi." ifadelerine yer verildi.

- "Mayıs 2019'a kadar kesin karara bağlanması kararı" Mağdurların avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine, Ön İnceleme Dairesinin yaptığı ikinci değerlendirmede, savcının işlenen suçlara yönelik soruşturma açılmamasına dair aldığı kararın yanlış olduğuna dair 15 Kasım 2018’de kararını açıkladığına vurgu yapılan açıklamada, "Daire, savcının kararının yanlış olduğunu ve tekrar gözden geçirmesine hükmetmiştir. Ayrıca sürecin uzun tutulmasına karşı da Mayıs 2019 tarihine kadar kesin karara bağlanması için de kararını bildirmiştir. Mağdurlar Komisyonun bu kararını takdir etmektedir." denildi. - "UCM'nin Komor hükümeti kararı" Açıklamada, bu önemli kararın UCM mevzuatına göre taraf devlet olan Komor hükümetinin Şubat 2018'de savcılığın soruşturma açılmamasına dair aldığı ikinci kararını yeniden gözden geçirmesi talebini müteakiben geldiği belirtilerek, savcının "31 Mayıs 2010’da filonun alıkonulması süresince Mavi Marmara’da savaş suçu işlendiğini kanıtlayan makul bir dayanağın olduğunu gösteren açık bilgiler" bulunmasına rağmen Kasım 2014'de olayı soruşturmayı ilk olarak reddettiği vurgulandı.

Ocak 2015’de, Komor hükümetinin söz konusu kararın mantık hataları ışığında yeniden

değerlendirilmesi için yargıya başvurduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Temmuz 2015'te Ön İnceleme Dairesi, savcılığın hataya düşmüş olduğunu onaylamış ve kararını yeniden gözden geçirmesi hükmüne varmıştır. İki sene sonra, Savcılık Kasım 2017’de önceki kararını yeniden gözden geçirdiğini belirtmiş ancak sonuç aynı şekilde soruşturma açılmaması yönünde olmuştur. Hakimler alınan en son kararda Savcılığın argümanlarını yine kabul etmemişlerdir. Komisyon, Savcılığın, Komisyonun Temmuz 2015'deki hükmünü önemsemediğini 'Mevzuatta güvence altına alınan belirli temel fikirleri hiçe saymakta ve Savcılık makamı ve Ön Duruşma Komisyonu arasındaki yetki dağılımının temelini sarsmaktadır' ifadeleriyle beyan etmiştir. Ayrıca Savcılığın yaklaşımını 'uygunsuz' bulmuş ve 'adli bir belgeye yakışmayan' şeklinde ifade etmişlerdir." - "Saldırı mağdurları için tarihi bir gün" Savcılığın adli sürecin ön aşamasına bakmadan yargı hükümlerini veya kanun yorumunu kabul etmeme yetkisine sahip olmadığını onaylayan Daire kararının takdire değer bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca mahkemeye taraf bir devletin Savcının soruşturma açmama kararını ikinci defa gözden geçirme hakkına sahip olduğunu açıklığa kavuşturduğu ifade edildi.