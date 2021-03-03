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UCM Savcılığından Filistin soruşturması

03.03.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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UCM Savcılığından Filistin soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlendiği iddiaları hakkında İsrail'le ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Fatou Bensouda, Filistin topraklarındaki savaş suçu iddialarının incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu.

Gambiyalı savcı Bensouda, söz konusu soruşturmanın "bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde ve korku ya da iltimas olmaksızın" yürütüleceğini açıkladı.

Bensouda, soruşturma açılmasına yönelik kararın, UCM savcılığınca "titizlikle" yürütülen ve yaklaşık beş yıl süren ön incelemelerinin ardından alındığını belirtti.

"Sonuç olarak ana kaygımız, işlenen suçların hem Filistinli hem de İsrailli kurbanları olmalı" diyen UCM savcısı, mevcut durumun bölgede uzun yıllardır süren ve "tüm taraflarda derin acı ve ümitsizliğe neden olan şiddet ve güvensizlik sarmalından" kaynakladığını ifade etti.

Görevini Haziran'da devredecek

UCM savcısı Bensouda, 16 Haziran'da görevini Britanyalı savcı Karim Khan'a devredecek.

Bensouda, Aralık 2019'daki açıklamasında, "Doğu Kudüs dâhil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde savaç suçları işlendiğini ya da işlenmekte olduğunu" söylemişti. Bensouda, bu suçların olası faillerininse İsrail ordusu ve Hamas gibi Filistinli silahlı gruplar olduğunu belirtmişti.

UCM, 5 Şubat 2021'de verdiği kararda, Mahkeme'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna hükmetmişti. Bu karar ABD ve İsrail'in tepkisine neden olurken Filistin Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Filistlilerin "uzun zamandır beklediği" karar çıktı

Filistin Yönetimi, UCM savcısı Bensouda'nun soruşturma açma kararını da "uzun zamandır bekledikleri bir adım" olarak niteledi.

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bunun, "Filistin halkının arzuladığı ve hak ettiği barışın zaruri sacayakları olan adalet ve mesuliyetin usanmadan peşinde olan Filistin'e hizmet edecek" bir gelişme olduğu belirtildi.

DW,rtr,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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