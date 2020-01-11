‘Uçmak, Hezarfen Ahmed Çelebi’ oyununa yoğun ilgi

Hezarfen Ahmed Çelebi’nin hayatından esinlenerek hazırlanan ’Uçmak, Hezarfen Ahmed Çelebi’ adlı tiyatro oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelendi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı izlemeye geldiği oyun sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hayatından esinlenerek hazırlanan, ‘Uçmak, Hezarfen Ahmet Çelebi’ adlı tiyatro oyunu Şişli’deki İstanbul Devlet Tiyatroları Mecidiyeköy Büyük Sahne’de oynandı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da izledi. Ömer F. Oyal tarafından kaleme alınan ve Başyönetmenliğini Hakan Çimenser’in yaptığı oyun büyük beğeni topladı.

THY Yönetim kurulu başkanı İlker Aycı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek THY olarak İstanbul devlet tiyatrosuna desteklerinin süreceğini ifade etti.

