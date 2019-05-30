Uçmakdere bayramda paraşüt tutkunlarını bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunlarını ağırlayacak.

Uçmakdere'ye gelecek yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşama imkanı bulacak. Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde bayramda yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak.

- "Tatilcileri Uçmakdere'ye bekliyoruz"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tatillerde daha çok tercih edilmeye başlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Barut, Uçmakdere'nin doğal güzellikleri dolayısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline gelmeye başladığını ifade ederek, şunları belirtti:

"Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'a yakın olan ilimize tatilcileri bekliyoruz. Tekirdağ, temiz sahilleri ve doğasıyla tatilcileri ağırlamayı bekliyor. Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut. Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştirebilir. Tatilcileri Uçmakdere'ye bekliyoruz." dedi.