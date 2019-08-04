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Uçmakdere, yamaç paraşütü sporcularının yeni adresi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere köyü, son yıllarda yamaç paraşütü yapanların ilgi odağı oldu.

Uçmakdere, yamaç paraşütü sporcularının yeni adresi oldu

Ali Can ZERAY/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere köyü, son yıllarda yamaç paraşütü yapanların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 950 metre yükseklikten atlayan paraşütçüler, dakikalarca havada kalarak Marmara Denizi, doğa ve rüzgarın tadını çıkarıyor.
Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısında bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Uçmakdere köyü, son yıllarda yamaç paraşütü yapan sporcuların yeni adresi aldı. İstanbul'a yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen çok sayıda sporcu geliyor. Yaklaşık 950 metre yüksekliğindeki Ganos Dağı'ndan kendilerini yamaç paraşütüyle mavi ve yeşilin rüzgarına bırakanlar, 15 ile 60 dakika arasında havada kalıyor. Son yıllarda yamaç paraşütü yapanlar bölgeye hareket getirirken, Uçmakdere köyü, doğal zenginlikleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yamaç paraşütü sporunun artmasıyla birlikte köyde turizm de hareketlendi.
Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü Derneği üyesi ve yamaç paraşütü eğitmeni Sami Fidan, Uçmakdere'nin Marmara Bölgesi'nin gözde uçuş bölgesi olduğunu söyledi. Fidan, "Tekirdağ, artık yamaç paraşütü ile anılmaya başlandı, bölge için güzel aktivite. Biz burada yaklaşık 100 kişi uçuruyoruz, bir o kadar da kendileri gelip uçuyor. Yani hafta sonları özelikle günde 200 kişi buraya uçuş yapmak için geliyor. Burada uçuşlar sırasında ufak tefek kazalar oluyor. Yamaç paraşütü yapanlar öncelikle iyi bir eğitmenden eğitim almalı. Yamaç paraşütü çok sağlıklı ve güvenli bir spordur. Arabaya binip trafiğe çıkmaktan çok daha güvenli bir spor. Burada bir uçuş yaptığınızda denizin mavisi, ormanın yeşili hepsi bir birine karışıyor. Manzara olarak da güzel bir bölge. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum" dedi.
HAVALANIRKEN DÜŞTÜ
Uçmakdere köyünden yaklaşık 950 metre yükseklikten havalanan paraşütçüler gökyüzünde rengarenk görüntüler oluştururken, sporculardan bazıların havalanırken ve inerken geçirdikleri kaza yürekleri ağızlara getiriyor. Bir sporcu, havalanmak istediği sırada ayağının takılıp uçuruma doğru yuvarlanması görenleri korkuttu. Bir süre yerde yuvarlanıp sporcunun durması sevindirirken kafasına taktığı kask ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü. Yamaç paraşütüyle havalanan 2 kişi inişte bir barakanın çatısına çarpmaktan son anda kurtulurken, dengesiz iniş nedeniyle yerde yuvarlandılar. Her iki kazada yaralanan olmazken bir başka sporcudan kalkıştan kısa süre sonra çalılık alanına düştüğü görüldü.
İstanbul'dan gelerek kendini gökyüzüne bıraktığını söyleyen yamaç paraşütü sporcusu Caner Çalık, "Her hafta sonu buraya geliyorum. Yamaç paraşütü yapmayı çok seviyorum" dedi. İstanbul'dan gelen Tolga İşler ise, "Burada havalandığımda denizin ve eşsiz manzaranın tadına varıyorum. Buranın denizi de çok temiz ve her uçuş sonrası denize girip güneşleniyorum" diye konuştu.
KÖPEĞİYLE UÇTU
Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapan Ali Sıralı, çok sevdiği Jack isimli köpeği ile uçması renkli görüntülere sahne Köpeğini emniyet kemeri ile bağlayan Sıralı, havadaki anlarını kamera ile kayıt altına aldı. Görüntülerde önceleri korktuğu gözlenen köpeğin ilerleyen dakikalarda manzarayı izlemesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Uçmakdere, yamaç paraşütü sporcularının yeni adresi olduUçmakdere, yamaç paraşütü sporcularının yeni adresi olduUçmakdere, yamaç paraşütü sporcularının yeni adresi olduUçmakdere, yamaç paraşütü sporcularının yeni adresi oldu

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