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Uçmaktan yorulan pelikan bahçeye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Uçmaktan yorulan pelikan bahçeye indi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, göç esnasında uçmaktan yorulan ve bir evin bahçesine inen pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede oturan Bedri Tutkun'a ait çiftlik evinin bahçesine bir pelikan indi. Uçmayacak halde olan hayvanı gören Tutkun, pelikanı korumaya aldı.

Yorgun düşerek inmek zorunda kaldığı tahmin edilen pelikan, ev sahibinin ihbarı üzerine Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Ümmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pelikanlar göl ve bataklık olan yerlerde yaşıyor. Göç ederken yorgun düşerek ya da yolunu şaşırarak buraya gelmiş olabilir. Gerekli bakımı yapmak üzere hayvanı teslim aldık." ifadesini kullandı.

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