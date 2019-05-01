Mavi Marmara avukatlarından Cihat Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan duruşmanın çok önemli anlara sahne olduğunu ve savcılığın tutumuna üzüldüklerini belirterek, "UCM Savcılığı mağdurların yanında yer alması gerekirken adeta İsrail'in bir sözcüsü gibi davrandı ve bugüne kadar da böyle davranmıştı. Hakimler ise aksine bu davanın niçin açılması gerektiğini savunarak savcılığı ikna etmeye çalıştılar." dedi.

Başsavcının elindeki tezlerin kuvvetli olmadığını bildiği için duruşmaya katılmak yerine yardımcılarını gönderdiğine dikkat çeken Gökdemir, şunları kaydetti.

"Bizim savunmalarımıza hakimler hak vermiş olmalılar ki bütün dünyada tartışılmakta olan UCM'nin meşruiyetini, bugün hakimler burada bizzat kendileri dillendirdiler. Savcılık makamına dönüp 'Bu yargılamayı burada yapmayacaksak bu mahkemenin kurulmasının ne amacı var?' tarzında çok enteresan sorular yönelttiler. Savcılık makamı da amiyane tabirle topu çevirdi sadece. Elinde bu soruşturmayı açmamayı gerektirecek deliller olmadığı anlaşılmış oldu."

Gökdemir, savcılığın 15 Mayıs'ta soruşturmayı açıp açmayacağına karar vereceğini ve açmazsa hangi gerekçeler ile açmadığını sunması için bunun son tarih olduğuna işaret ederek, "Öyle görülüyor ki savcılık eğer soruşturmayı açmamakta direnirse mahkeme kendisine karşı bir yaptırım uygulayabilir. Biz de onun sonucunu merakla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hakimlerin tezlerinin ve savcılığa yönelttiği soruların uluslararası hukuk anlamında ders niteliğinde olduğunu ifade eden Gökdemir, "Bu soruşturmanın tutanakları mutlaka uluslararası kamuoyuna yansıyacak ve o zaman durum daha net bir şekilde görülmüş olacaktır. Savcılık makamının elinde Mavi Marmara davasının soruşturmasını reddedebileceği çok da fazla bir şey yok." diye konuştu.