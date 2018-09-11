UCM'den ABD'nin yaptırım tehditine tepki

Yapılan açıklamada mahkemenin “bağımsız ve tarafsız” olduğu vurgulandı.ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), ABD'li askerlerin ve istihbarat görevlililerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatması halinde yaptırım tehdidinde bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada ise ABD'ye tepki gösterilerek, mahkemenin "bağımsız ve tarafsız” olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Federal Toplum isimli bir sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada, UCM'yi eleştirdi. Bolton, "Kendi vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi bu yasa dışı mahkemeninin adil olmayan takibatına karşı korumak için ABD her türlü yola başvuracak” dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddia edilen ABD askerleri ve istihbarat görevlilerine soruşturma açılması halinde, ABD'nin buna tepki göstereceğinin altını çizdi. Bolton, bu durumda UCM'nin yargıç ve savcılarına ABD'ye seyahat yasağı getirilebileceği ve hatta ABD'de haklarında dava açılabileceği tehdidinde bulundu.