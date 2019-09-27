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UCM’den Afganistan davasıyla ilgili duruşma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili temyiz davasını 4-6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacak

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) temyiz dairesi, Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili temyiz duruşmasını 4-6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacak.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, dava ile ilgisi bulunan devletler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin 3 gün sürecek duruşmalara katılabileceği belirtildi.

İlgili devletler 15 Kasım 2019, diğer kişiler ve kurumlar ise 15 Ekim 2019 tarihine kadar davaya ilişkin yazılı beyanda bulunabilecek.

UCM ilk derece dairesinin verdiği ret kararını ele alacak temyiz mahkemesi, bu davayı "kabul edilebilirlik" açısından değerlendirecek.

UCM Savcısı Fatou Bensouda, kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Taliban ve Afgan askerlerinin, Afganistan savaşı sırasında savaş suçları işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD yönetimi, Amerikan askerlerine karşı soruşturma açılması durumunda UCM personeline ABD’ye giriş izni vermeyeceğini açıklamış ve UCM ilk derece dairesi, 12 Nisan 2019'da savcılığın soruşturma talebini oy birliği ile reddetmişti.

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Afganistan savaşı Ucm UCM Savcısı Fatou Bensouda uluslararası ceza mahkemei

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