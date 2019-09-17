UCM'den Afganistan soruşturması talebinin reddinin temyize götürülmesine izin

Bensuda'nın talebinin, UCM yargı yetkisi dahilindeki suçların Afganistan'da işlendiğini ve olası davaların mahkeme huzurunda kabul edilebileceğine yönelik makul bir temel oluştursa da 2016'da başlayan ön incelemeden sonraki süreçte Afganistan'daki siyasi arenanın değişmesi ve iş birliği eksikliğinden dolayı soruşturmanın başarılı olma ihtimali bulunmadığı kaydedilmişti.

UCM 12 Nisan 2019'da, Bensuda'nın Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini oy birliği ile reddetmişti.

Bensuda'nın ön inceleme bürosunun verdiği ret kararını temyize götürmesi halinde, soruşturma talebinin onaylanıp onaylanmamasıyla ilgili karar yetkisinin temyiz mahkemesinde olduğu ifade edildi.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Bensuda'nın Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebinin reddedilmesini temyiz mahkemesine taşıma talebine izin verildiği belirtildi.

Bu durumda soruşturmanın adaletin çıkarına hizmet etmeyeceği değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, başarılı bir soruşturmanın ve devamının son derece kısıtlı olduğu ve bu yüzden mağdurların lehine sonuçlanması olasılığının düşük olduğu belirtilmişti.

- UCM Başsavcısı Fatou Bensuda'nın Afganistan savaşı sırasında işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebi

Bensuda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edilmişti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yanı sıra Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarılırken, Bensuda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmak istediği kaydedilmişti.

ABD bunun üzerine, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) personeline vize vermeyeceği veya bu personelin vizelerini iptal edeceğini bildirilmişti.

