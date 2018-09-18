UCM'den Myanmar'ın işlediği suçlara ön inceleme

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili ön inceleme başlattığını duyurdu.

UCM Savcısı Fatou Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e tehcir edildiği iddiası ile ilgili yeterli delilin toplanabilmesi ve soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlattığını bildirdi.

Bensuda, geçen yılın sonundan bu yana ofisinin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili bazı bilgilere ve raporlara sahip olduğunu ifade ederek, Rohingya halkının temel haklardan mahrum bırakılması, öldürme, cinsel şiddet, yıkım ve yağma gibi zorla yerinden edilmesiyle ilgili ellerindeki bu bilgileri inceleyeceklerini kaydetti.

Ön incelemenin bir soruşturma olmadığına dikkati çeken Bensuda, Roma Statüsü'nün belirlediği kriterlere uygun bir soruşturma yürütmek için makul bir temel olup olmadığını bu ön incelemede belirleyeceklerini aktardı.

Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığını fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceğini vurgulayan Gambiyalı savcı, "Ofisim, Roma Statüsü'nün 7. maddesi kapsamındaki diğer suçların, zulüm suçları ve diğer insanlık dışı eylemler gibi mevcut duruma uygulanabilir olup olmayacağını değerlendirecektir." ifadesini kullandı.