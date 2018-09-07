UCM'nin Arakanlı Müslümanlar kararı

NAPİTO (AA) - Myanmar hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Myanmarlı güvenlik güçlerinin yüz binlerce Arakanlı Müslümanı tehcir ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatma yetkisine sahip olduğu kararını reddetti.

Myanmar Devlet Başkanı Win Myint'in ofisinden yapılan açıklamada, Lahey'deki mahkemenin kararının, "kusurlu bir usulun neticesi ve şaibeli" olduğu ifadesi kullanıldı ve Myanmar'ın, taraf olmadığı UCM'nin kararına saygı duyma yükümlülüğü bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca mahkemenin ön soruşturmasına onay verilmemesine dayanak olarak yasal ve kanıta dayalı iddialara yer verildi.

UCM, hafta başında Myanmar'ın 700 bin Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e tehcir ettiği iddiasıyla ilgili mahkemenin soruşturma başlatma yetkisine sahip olduğu kararı almıştı.

UCM savcısı Fatou Bensouda, Myanmar'ın mahkemeye taraf olmaması nedeniyle tehcir iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılabilmesi için mahkemeye üye Bangladeş üzerinden imkanlara bakılması talebinde bulunmuştu.