"UCM'nin Myanmar kararı Arakanlı Müslümanlar için bir ışık"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Myanmarlı güvenlik güçlerinin yüz binlerce Arakanlı Müslümanı tehcir ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatma yetkisine sahip olduğu kararını olumlu karşıladığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dieng, UCM'nin ilgili kararını memnuniyetle karşılayarak, "Bu karar, geçen yıl oldukça karanlık zamanlar yaşayan Arakanlı Müslümanlar için bir ışık." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara özellikle 2017 Ağustos'tan bu yana suç işlediğini ve 1 milyon civarında insanı yerinden ettiğini belirten Dieng, "Myanmar'ın işlediği suçlar korkunç ve cezasız kalmamalı. Arakan'da insanların topluca öldürüldüğüne, kadınlara toplu tecavüz edildiğine, bebeklerin ateşe atıldığına, köylerin tamamen yok edildiğine dair şok edici raporlar var. BMGK'nın birçok çağrı ve rapora rağmen UCM'nin soruşturma yapması için bir karar almayı başaramaması en hafif ifadeyle sinir bozucu." değerlendirmesinde bulundu.