Üçok, Kumpas'tan sonra dolandırıcıların da mağduru oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'de son 10 yıl içerisinde peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik, yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalıp FETÖ mağduru olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, şimdi de ismini kullanan dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. İddiaya göre, Siirt'in Şirvan ilçesine giden A.Z.A., cinayet suçundan üç akrabaları cezaevinde olan korucu ailesinden, Üçok'un davanın avukatlığını üstlenmesi karşılığında 200 bin TL'ye anlaştı, paranın bir bölümünü de aldıktan sonra kayıplara karıştı. Korucu ailenin kendisine ulaşmasından sonra yaşananlardan haberdar olan Ahmet Zeki Üçok, A.Z.A. ve yanındaki bazı kişiler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son 10 yılda özellikle TSK'ya yönelik yapılan Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının bir bir çökmesi ve kararların bozulmasının ardından geriye bambaşka alanlara savrulan hayatlar kaldı. Bu dönemin acısını en fazla yaşayan isimlerden birisi de tutuklandığı zaman Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tek doktoralı hukukçusu olan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok oldu. FETÖ'ye karşı TSK içerisindeki ilk soruşturmayı açtığı için örgütünün bir numaralı hedefi durumuna gelen, askere kumpas davalarının başladığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan Ahmet Zeki Üçok, ilk olarak 25 Eylül 2009 tarihinde Aziz Yıldırım'dan zorla para istediği iddiasıyla 'yağma' suçundan tutuklandı. Hakim Albay Üçok, tutuklanmasından sonra hakkında peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, dolandırıcılık, sahte evrak temin etmek, görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birçok davası Yargıtay'da kesinleşen Ahmet Zeki Üçok, 17- 25 Aralık operasyonlarından sonra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2014 tarihinde tahliye oldu. Toplam 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, davalardan dolayı iki kez TSK'dan ihraç edildi, rütbeleri söküldü, 'er' statüsüne indirildi. 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok'un aldığı cezaların hepsi, Anayasa Mahkemesi'nce 'hak ihlali olduğu' gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozuldu. Ahmet Zeki Üçok, avukat olabilmek için İstanbul Barosu'na başvurdu. Başvurunun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'nda da değerlendirilmesinden sonra Üçok, gerekli izinleri aldı, avukat olmaya hak kazandı.

BU KEZ DE DOLANDIRICILARIN MAĞDURU OLDU

Kumpas mağduru olan Ahmet Zeki Üçok, bu kez de ismini kullanan dolandırıcıların mağduru oldu. İddiaya göre, Siirt'in Şirvan ilçesine giden A.Z.A., buradaki korucu ailesine önce kendisini 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de koruma müdürlüğünde bulunmuş gibi gösterip emekli binbaşı olarak tanıttı. Bu sırada güvenlerini kazandığı korucu ailesinin üç akrabasının, bölgede yaşanan cinayet suçundan dolayı cezaevinde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine bu kez de Ahmet Zeki Üçok'u tanıdığını söyleyip davayı alması karşılığında 200 bin TL paraya anlaştı. Bu paranın da bir bölümünü birkaç kez gidip geldiği Siirt'in Şirvan ilçesinde korucu ailesinden teslim aldıktan sonra kayıplara karıştı. A.Z.A.'ya ulaşamayan korucu ailesinin üyeleri İstanbul'a gelip ulaştıkları Ahmet Zeki Üçok'a yaşadıklarını anlattı ayrıca paraların teslimi sırasında ve pazarlık sırasında çekilen görüntüleri de izletti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hem kendi isminin kullanıldığını, hem de korucu ailesinin dolandırıldığının ortaya çıkması üzerine Ahmet Zeki Üçok, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Korucu ailesinin çektiği görüntüleri de delil olarak dava dosyasına koydu. Konuyla ilgili konuşan Ahmet Zeki Üçok, "Hem beni hem de korucu ailesini mağdur ettiler. Ben de her ikimiz adına bu hukuk mücadelesini başlattım" dedi.

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