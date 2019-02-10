"Üçpeş" zamana direniyor

SİVAS (AA) - MUZAFFER AKYÜZ - Sivas ve Tokat'ta kadınların günlük yaşamlarında giydikleri "üçpeş" adı verilen yöresel kıyafetler, bazı köylerde yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy üçpeşin yaşatılmaya çalışıldığı köyler arasında yer alıyor. Görenlerin dikkatini çeken, kadınların günlük yaşamın yanı sıra düğün, bayram gibi özel günlerde de giydiği üçpeşi, fesler tamamlanıyor.

Üçpeşin bir parçası olan festeki altın ve gümüş paralar, giyen kişinin maddi durumunu da simgeliyor. Kadınların fesinin üzerinde 2 sıra altın ve gümüş para bulunurken, altınlarla birlikte elbisenin fiyatı 4 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.

Köyde yöresel kıyafetleri diken Doğan Tepetam (43) ve Emine Erdoğan (48) ise yaklaşık 300 yılı aşkındır devam eden geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Yeniköy'ün Muhtarı Zekeriya Tepetam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yöresel kıyafetleri dikebilen iki kişi kaldığını söyledi.

Kültürlerini yaşatmak istediklerini dile getiren Tepetam, "Köyümüzde kültürümüzü yaşatan 2 kişi kaldı. Bunlardan biri bayan biri erkek. Bu kültürü yaşatmak için elbiseleri dikmeyi birilerine öğretmek istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz." dedi.