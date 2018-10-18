Ücretlerini alamayan işçilerin eylemi devam ediyor

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesindeki özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını söyleyen 2 işçi, 80 metrelik kuyu vincine çıkarak eylem yapmaya başladı. Dün başlayan eylem bugün de sürüyor.
Tarlaağazı köyünde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, dün sabah saatlerinde, maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıkarak eyleme başladı. 2 işçi, 105 gündür ücret alamadıkları için eylem başlattıklarını söyledi.
Kuyunun dibinde jandarma ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Maden sahasına gelen aileler ise çocukları için endişelendiklerini ifade ederken sahada bulunan maden şirketi yetkilisine de tepki gösterdi ve çocuklarının paralarının bir an önce ödenmesini istedi.
Şirket yetkilileri de paraların en kısa sürede ödeneceğini belirtti. Eylem devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım
İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...
TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum