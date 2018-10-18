HABER

Ücretlerini alamayan işçilerin eylemi devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını söyleyen 2 işçi, 80 metrelik kuyu vincine çıkarak eylem yapmaya başladı.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesindeki özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını söyleyen 2 işçi, 80 metrelik kuyu vincine çıkarak eylem yapmaya başladı. Dün başlayan eylem bugün de sürüyor. Tarlaağazı köyünde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, dün sabah saatlerinde, maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıkarak eyleme başladı. 2 işçi, 105 gündür ücret alamadıkları için eylem başlattıklarını söyledi. Kuyunun dibinde jandarma ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Maden sahasına gelen aileler ise çocukları için endişelendiklerini ifade ederken sahada bulunan maden şirketi yetkilisine de tepki gösterdi ve çocuklarının paralarının bir an önce ödenmesini istedi. Şirket yetkilileri de paraların en kısa sürede ödeneceğini belirtti. Eylem devam ediyor.

PARTNEREmina'yı konuşmaları yasak!Emina'yı konuşmaları yasak!
Gölete uçan kamyonetin sürücüsü öldüGölete uçan kamyonetin sürücüsü öldü
Çalıştığı iş yerini kundakladı, kıyafetlerini değiştirip izlemeye geldiÇalıştığı iş yerini kundakladı, kıyafetlerini değiştirip izlemeye geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kan donduran iddia! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

Kan donduran iddia! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.