Ücretli öğretmen maaşı, ek ders ücreti ne kadar, ne zaman yatar? Ücretli öğretmen maaş hesaplama nasıl yapılır?

Bir ücretli öğretmen branşına ya da çalıştığı kuruma göre farklı görevlerde yer alabilir. Örnek olarak bir okul öncesi öğretmenler ücretli olarak görev yapabiliyor. Ücretli olarak çalışan bir öğretmenin maaşı 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ders saati başı ücreti 38,65 TL olarak hesaplanıyordu. Temmuz ayında yapılan açıklamaların ardından bu saat başı ücretlerinde bazı değişiklikler oldu. Eylül ayında ise yeni bir zam oranı açıklandı. Peki, ücretli öğretmen maaşları ve ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen maaşlarının ne kadar olacağını ve ek ders ücretlerini açıklamıştır. Haftada ortalama olarak 30 saat boyunca ders veren bir öğretmenin alacağı ücret yükselmiştir. Daha önce 30 saat için 3.400 Türk Lirası alan bir öğretmenin alacağı rakam 5.740 Türk Lirası’na ulaşmıştır. Her öğretmenin ek ders ücretlerini ve çalıştığı saate göre alacağı rakamları özel bir hesaplama ile görmesi mümkündür. Bu hesaplama çalışılan ders saati ile ders başına alınacağı belirlenen rakamın çarpılması ile yapılır. Ayrıca bu işlemi yapan internet siteleri aracılığı ile hesaplama yapabilmek de mümkündür.

Bu değişiklikler dâhilinde ücretli olarak çalışan bir öğretmenin ya da Kuran kursu öğreticisinin alacağı maaş 3.400 TL iken %68 oranında bir artış yaşadı. Öğretmenlerin 40 saat üzerinden alacakları ücretler üzerinde ise %64 oranında bir artış görüldü. Temmuz ayında yapılan %42 oranındaki zamdan sonra tekrar yapılan zam ile bu oran yükseldi. Haftada 30 saat ders veren bir öğretmen 3.400 Türk Lirası alırken bu maaş 5.740 Türk Lirası oldu. 40 saat ders veren bir öğretmen ise aylık kazancı yedi bin dört yüz Türk Lirası’na kadar arttı.

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve memur olarak öğretmenlik görevi yapan kişiler maaşlarını her ayın 15'ine gelecek şekilde alırlar. Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin maaşlarını ders saatleri ve girdikleri ders sayıları belirler. Kadrolu ya da sözleşmeli olarak Milli Eğitim Bakanlığında görevli olan öğretmenlerin de maaşları her ayın 15'inde ödenir. Ancak ücretli öğretmenler için aynı durum söz konusu değildir.

Memur statüsündeki öğretmenler maaşlarını çalışacakları ay önceden alırlar. Ancak ücretli öğretmenlerin alacağı maaş verdikleri ders sayısına göre değişkenlik gösterir. Ek ders ücretleri ise her yeni ayın ilk haftasına göre hesaplanılarak öğretmenlerin hesabına yatırılır. Ücretli öğretmen maaşlarının ödeme günleri ayrıca şehirden şehre ya da ilçeden ilçeye de değişiklik gösterebilir.

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler ücretli olarak çalıştıkları durumlarda azami olarak net bir maaş alırlar. Bu maaş ders saati üzerinden hesaplanır. Ek ders ücretleri kadrolu ve ücretli öğretmenlik yapan kişiler için değişkenlik göstermez. Buna göre 2022 yılı için belirlenmiş olan ücretli öğretmen ders saati ücreti brüt olarak 46,70 Türk Lirası’dır. Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden sigorta prim ödemesi için kesinti yapılmaktadır. Net olarak ücretli öğretmen ek ders ücreti kesintilerle birlikte 40,16 TL'dir.

Ücretli öğretmen en fazla kaç saat derse girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararın dokuzuncu maddesi gereğince sözleşmeli öğretmenlerin verebileceği ek ders saatleri belirlenmiştir. Bu karara göre resmî görevde olmayan öğretmenler ve emekli olan öğretmenler okul öncesi, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve eğitim kurumları ve yabancı uyruklu kişilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde bir haftada 30 saate kadar ek ders görevi verebilir. Resmî görevi olmayan yani atanmamış veya herhangi bir kurumda memur olarak çalışmayan ücretli öğretmenler bir haftada en çok 30 saat derse girebilir.

Karar doğrultusunda yine resmî görevde olmayan yani memur olmayan ücretli öğretmenler 10 saat ek ders alabilir ancak bu 10 saat ek ders sadece halk eğitimlerde, yetiştirme ve okuma-yazma kurslarında girilebilir. Yani resmî görevde olmayan ücretli öğretmenler 30 saat ders işledikleri yerin dışındaki merkezlerde 10 saat ek derse girebilir. Bu doğrultuda resmî görevde olmayan bir ücretli öğretmen aylık olarak ek derslerle birlikte en fazla 40 saat ders yapabilir. Ancak ek ders konusu her Milli Eğitim Müdürlüğü için geçerli değildir, kimi müdürlükler ek ders alınmasına izin vermeyebilir.

Resmî görevde olmayan ve 30 saatin dışında ek ders olarak 10 saat daha ders veren ücretli öğretmenin saat hesaplaması 30 saat + 10 saat olarak hesaplanır. Eğer öğretmen 30 saatlik görevinde 25 saat yapmışsa ve 15 saat ek ders yapmışsa bu 25+15 olarak hesaplanmaz, 25+10 olarak hesaplanır. Yani ücret ve saat hesaplaması 30 saat ve 10 saat üzerinden hesaplanır. Ücretli öğretmenler okulda 30 saat okul dışında da 10 ek ders saati çalışabilir ve hesaplamalar da bu saatler üzerinde gerçekleşir. Ek ders konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da resmî görevde bulunmayan ücretli öğretmenlere fiilen girdikleri her 5 saat için 1 saat ek ders ödenir. Yani bir ayda 100 saat derse giren öğretmen 120 saat ek ders ücreti alır.

