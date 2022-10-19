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Ücretli öğretmen sınav görevi alabilir mi? Ücretli öğretmen ÖSYM sınavlarında gözetmen olabilir mi?

19.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerek görüldüğü takdirde açılan ücretli öğretmen kadrosunda çalışabilir. Kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden farklı şartlar altında görev yapar. Ancak ücretli öğretmenler de kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi bazı sınavlarda gözetmenlik görevini üstlenebilirler.

Ücretli öğretmen sınav görevi alabilir mi? Ücretli öğretmen ÖSYM sınavlarında gözetmen olabilir mi?

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında kadrolu, sözleşmeli ya da ücretli olarak çalışabilirler. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere tanınan birçok hak, ücretli öğretmenlere de tanınır. Ancak ücretli öğretmenler, kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerle aynı şartlara sahip olmazlar. Kadrolu olarak görev yapan öğretmenler ile ücretli olarak görev yapan ve ders saati sayısına göre maaş alan öğretmenlerin farklarından biri de sınav gözetmenliği hakkıdır. Ücretli öğretmenlerin her sınavda gözetmen olarak görev alma hakkı bulunmaz.

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Ücretli öğretmen sınav görevi alabilir mi?

Ücretli olarak görev yapan öğretmenler bazı sınavlarda gözetmen olarak görev alabilirler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınavları bu sınavlardan biridir. Ücretli bir öğretmen açık öğretim sınavlarında gözetmenlik görevi üstlenebilir. Ücretli öğretmenler AÖF sınavlarında görev alabilirken durum ÖSYM sınavları için daha farklıdır.

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Ücretli öğretmen ÖSYM sınavlarında gözetmen olabilir mi?

Ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin MEBSİS olarak bilinen "Milli eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri"ne kayıtlı değildir. Bu platformda kayıtları olmadığı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) sınavlarında görev alabilmek için başvuru yapma hakları da mevcut değildir. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında çalışan ücretli öğretmenler, sistemde "Ücretli Öğretmen" unvanıyla kayıtlı oldukları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında gözetmen olarak görev alamazlar.

ÖSYM sitesinde yer alan yeni bir ifadeye göre ücretli olarak çalışan bazı öğretmenler sınavda gözetmenlik yapma hakkına sahip olabilir. Bu ifade şu şekildedir: "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan ücretli, sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenlerimiz ile akademisyenlerimiz artık kurumlara gitmeden ÖSYM sitesinde yer alan "e-Devlet ile kayıt ol" butonu aracılığı ile Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabilecektir." Bu işlemi gerçekleştirebilmek için görev bilgileri MEBSİS ya da YÖKSİS’te fotoğraf ve kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile temin edilmektedir. Başvurunun yapılabilmesi için tüm şartlar yerine getirilmelidir.

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