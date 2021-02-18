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Ücretli Öğretmenler Atama İstiyor

18.02.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Ücretli Öğretmenler Atama İstiyor

Ankara Ulus Meydanı’nda toplanan ücretli öğretmenler, atamalarının yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Ücretli Öğretmenler Tek Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililerinden kadro talebinde bulundu

Ankara Ulus Meydanı’nda toplanan ücretli öğretmenler, atamalarının yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Ücretli Öğretmenler Tek Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililerinden kadro talebinde bulundu.

Platform adına açıklama yapan Özlem Yakut Eruysal, “Yaşlarımız 45-50’lere ulaştı, yaşımızdan dolayı özel şirketlerde iş bulma şansımız azaldı. Yarım yatan sigorta ve asgari ücretin altında alınan maaşla yıllarca çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Öğretmenlikten başka iş yapmadık ve öğretmenlik yapmak istiyoruz” dedi. 540 gün sigorta primi dolduran eğitim fakültesi mezunu, formasyonu olan her öğretmenin şartsız-koşulsuz atanmasını talep eden Eruysal, “Devletimiz 5 bin ücretli öğretmen ataması yaptı. Bu atamalarda birçok mağduriyetler doğdu. Atamalarda yıllarca çalışan arkadaşlarımız açıkta kaldı, üç-beş sene çalışan arkadaşlar atandı. Sayımız zaten çok değil, arkadaşlarımızın atanmasını ve geçmiş atamalardan dolayı yaşanan hak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

VOA Türkçe’ye konuşan Ücretli Öğretmenler Tek Atama Platformu Başkanı Levent Atasoy ise “Devletin verdiği bütün görevlerde çalıştık, çalışma şartlarımız çok ağır, aldığımız maaş asgari ücretin çok çok altında. Öğretmen olarak hiçbir özlük hakkımız yok” diyerek mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Basın açıklaması için Aksaray’dan gelen Atasoy, “Devletimiz hiçbir meslek grubunda ücretli meslek erbabını çalıştırmıyor. Sadece öğretmenler için ücretli kavramı var. Arkadaşlarımıza kadro vererek atama yapılmasını istiyoruz” dedi.

Atama bekleyen bir başka ücretli öğretmen Leman Aydın da, “KPSS’de 100 puan da alsam atamam gerçekleşmiyor. Herhangi bir iş güvencemiz yok, sosyal haklarımız yok. Herhangi bir gün işimize son verilebiliyor. Emeklilik hakkımız yok” diyor. Yedi yıldır ücretli öğretmenlik yapan Leman Aydın, “Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize sesleniyoruz gerçekten çok mağduruz kadroya alınmak istiyoruz” dedi.

Şubat ayı başında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelen platform üyeleri, bakanlığa giderek kadro taleplerini içeren dilekçelerini sunmuşlardı.

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