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Ücretli öğretmenlerin atanma talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "(Atama talep eden ücretli öğretmenler) Bu öğretmenlerimize sahip çıkacağız. Milli Eğitim Bakanlığı da sahip çıkmalı ve kadroları mutlaka verilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ücretli öğretmenlerin atama taleplerine ilişkin olarak, "Bu öğretmenlerimize biz sahip çıkacağız. Milli Eğitim Bakanlığı da sahip çıkmalı ve kadroları mutlaka verilmelidir." dedi.

Kaya, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15'inci geçici maddesine dayanarak yapılan ücretli öğretmen atamasında mağduriyet yaşandığını ileri süren eğitimcilerin Ulus Meydanı'ndaki eylemine katıldı.

Burada konuşan Kaya, mağduriyet yaşadığını iddia eden ücretli öğretmen sayısının 6 bini bulmadığını söyledi.

Kaya, Milli Eğitim Komisyonunda tüm üyelere çağrı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"460 bin atanmayan öğretmen var. 3 bin engelli, 6 bin ücretli öğretmen var. Bunların toplamı 9 bin ediyor. Atamalarını yapmak hiç de zor değil. Bu işten hiçkimse siyasi çıkar elde etmek istemiyor. Önemli olan bu mağduriyeti yaşayanların, mağduriyetine bir an önce son vermektir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da atama bekleyen ücretli öğretmenlerin sesine kulak vermesi gerektiğine değinen Kaya, "Bu öğretmenlerimize sahip çıkacağız. Milli Eğitim Bakanlığı da sahip çıkmalı ve kadroları mutlaka verilmelidir." diye konuştu.

Atama talep eden ücretli öğretmenler adına açıklama yapan Hatice Temel de prim gün sayısının her ilde farklı hesaplanması sonucu mağduriyet yaşandığını savundu.

Temel, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15'inci geçici maddesinde yer alan KPSS, baraj puanı ve aktiflik şartları olmaksızın, ücretli öğretmenlerin atamalarının yapılmasını ve haklarının iadesini talep etti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Öğretmen ataması

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