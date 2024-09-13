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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet'te görünür mü?

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.09.2024 20:37
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Hem özel hem de resmî kurumlarda çalışan öğretmenler, çeşitli eğitimlerden geçtikten ve bazı şartları yerine getirdikten sonra atanarak ya da işe alınmak sureti ile öğretmen olurlar. Bazı öğretmenler kadrolu olarak çalışırken, bazıları atamaları ya da kadroları mümkün olana dek sözleşmeli olarak çalışabilirler.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet'te görünür mü?

İçindekiler

  • Ücretli öğretmenlik nedir?
  • Ücretli öğretmen nasıl olunur?
  • Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
  • Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet'te görünür mü?

Çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen öğretmenler, ulusal eğitim müfredatına uygun bir şekilde eğitim verirler. Formasyon alarak, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girerek atanan öğretmenler devlet okullarında görevlendirilirler. Ancak formasyon almadan da belli şartları yerine getirerek öğretmenlik yapılabilir.

Ücretli öğretmenlik nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullarda geçici olacak şekilde görevlendirilen öğretmenler, ücretli öğretmen olarak isimlendirilmişlerdir. Kadroya geçmiş olan öğretmenlerden çeşitli farkları olan ücretli öğretmenler sözleşmeli olarak çalışırlar.
Geçici görev yapan ücretli öğretmenler, kadrolu olan öğretmenlerin yerine ya da sözleşmeli olarak görev yaparlar. Belli zamanlarda açılan başvuru dönemlerinde başvuru yapar ve kabul edildikleri okulda işe başlarlar.

Ücretli öğretmen nasıl olunur?

Ücretli öğretmen olarak çalışmak için ilk koşul başvuru yapmaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Ardından başvuru takip edilmeli ve sonuçlar görüntülenerek atama yapılan okulda göreve başlanmalıdır.

Tercihe göre birden fazla ilçede birden fazla sayıda başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca KPSS sınavına girme zorunluluğu da yoktur ve formasyon almadan da mezun olunan bölüm ile ilgili ücretli öğretmenlik yapabilmek mümkün olur.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapıldıktan sonra ilgili menüler üzerinden başvuru işlemi yapılabilir. Eğer şifre yoksa PTT şubelerinden 1 defaya mahsus olmak üzere şifre temin edilebilir. Ardından şu adımlar takip edilir:

  • E-Devlet sitesinin ya da uygulamasının ana sayfasında yer alan arama kısmına ücretli öğretmenlik yazılarak ilerlenir.
  • Gelen listeden aynı başlıklı modül seçilir ve ilerlenir.
  • Açılan sayfadaki ilgili yerler doldurulur.
  • Mezun olunan okul ve bölüm seçilir.
  • Kaydet butonu tıklanarak başvuru tamamlanır.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet'te görünür mü?

İlgili bölümden mezun olmuş ancak henüz formasyon alma işlemi tamamlanmayan ve KPSS sınavına girmemiş olan kişiler de alanlar doğrultusunda öğretmenlik yapabilirler. Bunun için e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun ardından ihtiyaca göre atama yapılır.

Yapılan e-Devlet sistemi başvuruları başvuru yapılan sayfadan takip edilir. Hangi şehir ya da ilçe olduğu, sahip olunan hangi mezuniyet ile ilgili öğretmenlik yapılacağı gibi bilgilerin görüldüğü sayfada başvurunun sonucu da görüntülenir.

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