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Ücretli öğretmenlik nedir? Ücretli öğretmen nasıl olunur?

19.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan dört yıllık lisans ya da iki yıllık önlisans programı bitiren kişiler, çeşitli şartları yerine getirdikten sonra ücretli öğretmen olarak görev yapma hakkı kazanırlar. Milli Eğitim Bakanlığı kadrodaki öğretmen açığına göre her yıl ücretli öğretmen kadrosu açar. Bu kadroya göre kişiler ücreti öğretmenlik yapabilir.

Ücretli öğretmenlik nedir? Ücretli öğretmen nasıl olunur?

İçindekiler

  • Ücretli öğretmenlik nedir?
  • Ücretli öğretmen nasıl olunur?
  • Ücretli öğretmenlik nasıl yapılır?
  • Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni nasıl olunur?
  • Ücretli İngilizce Öğretmeni nasıl olunur?

Milli Eğitim Bakanlığı gerek gördüğü ve bazı branşlar için öğretmen açığı olduğu zamanlarda ücretli öğretmen alımı yapar. Ücretli öğretmenlerin bu alım dâhilinde görevini yapabilmeleri için bazı şartların karşılanması gerekir. Ücretli olarak görev yapmak isteyen öğretmen adayları bu şartları yerine getiriyorlarsa e-Devlet sistemi üzerindeki şahsi hesapları üzerinden başvuru yapabilirler.

Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvuruları ve kayıt için gerekli evraklar listesiÜcretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvuruları ve kayıt için gerekli evraklar listesi

Ücretli öğretmenlik nedir?

Öğretmen kadrosunda açık olduğu tespit edilirse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eksik olan dersler için ücretli öğretmenlik kadrosu açar. Ücretli öğretmenlik ödemeleri, ders başına düşen ücret kadar gerçekleşir. Dört yıllık lisans, 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan öğretmen adayları ve emekli öğretmenler bu kadro için başvuruda bulunulabilir. 2 yıllık bir önlisans bölümünden mezun olan öğretmen adayları da pedagojik formasyon alarak başvuru yapma hakkına sahip olurlar. İl ve ilçe Milli eğitim Müdürlüklerine bağlı olan tüm eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Fen ve Edebiyat fakülteleri dışında Güzel Sanatlar, İlahiyat, Coğrafya, Mesleki Eğitim, Beden Eğitimi, Dil Tarih ve Coğrafya gibi bölümlerden mezun olan öğretmen adayları da başvuru yaparak ücretli öğretmenlik yapabilirler. İki yıllık önlisans ya da dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş olma şartı bu bölümler için de geçerlidir. Ücretli öğretmenlik yapabilmek için öğretmen adaylarının hem başvuru için hem de başvuruları kabul olduktan sonra kayıt için bazı şartları yerine getirme zorunlulukları vardır. Bu zorunluluklar kapsamında bazı belgeleri de tamamlayıp atandıkları okulun müdürlüklerine teslim etmelidirler.

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Ücretli öğretmen nasıl olunur?

Ücretli öğretmenlik görevi için başvuru yapma gerekliliği vardır. Bu başvurunun artık e-Devlet üzerinden yapabilmesi mümkündür. Dört yıllık lisans mezunları ya da iki yıllık önlisanstan mezun olup ve formasyon sahibi olan herkes başvuru yapabilir. Bunun dışında bazı şartları da yerine getirmekle yükümlüdürler. Ücretli öğretmenlik yapabilmek için belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak
  • On sekiz yaşını doldurmuş olmak
  • Her vatandaşa verilen kamu haklarının hiçbirinden muaf olmamak
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince belirtilen hiçbir suç nedeniyle hüküm giymemiş olmak
  • (Erkek olan adaylar için) Askerlik ile ilgili hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını ispatlamak
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan hiçbir kurumda çalışmıyor olmak

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler:

  • Sabıka kaydı
  • Kimlik fotokopisi
  • Fotoğraf
  • Varsa formasyon belgesi, alınan eğitimlerin sertifikaları
  • Emekli ise emeklilik kartı fotokopisi
  • Diploma ya da mezuniyet belgesi fotokopisi
  • Sağlık raporu
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Ücretli öğretmenlik nasıl yapılır?

Tüm koşullar yerine getirilerek ücretli öğretmen statüsünde görev yapmaya başlayan kişinin bazı sorumlulukları vardır. Ücretli öğretmenlerin yerine getirmesi gereken görevler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle benzerlik gösterir. Ücretli öğretmenlerin sorumlulukları ve görevlerinden bazıları şunlardır:

  • Belirlenmiş olan müfredatı verilmiş olan zaman dilimi içinde tamamlamak.
  • Öğrencilerin akademik gelişimleri konusunda sorumluluk almak.
  • Sınıftaki tüm öğrencilerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayan dersler planlamak.
  • Müfredatın gerektirdiği materyalleri tasarlamak.
  • Hem okul hem de sınıf içinde öğrencilerin davranışlarını kontrol etmek.
  • Hem okul hem de sınıf içinde disiplini sağlayabilmek.
  • Öğrencilerin gelişmeleri konusunda veliler ile iletişim hâlinde olmak.
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Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni nasıl olunur?

Özel Eğitim Öğretmeni, belirlenen eğitim teknikleri dışındaki öğrencilere eğitim veren öğretmendir. Özel Eğitim Öğretmenleri çeşitli rahatsızlığı olan öğrencilere eğitim vermek üzere farklı bir müfredat öğrenirler. Ücretli olarak Özel Eğitim Öğretmenliği yapmak mümkündür. Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni olmak için sertifika almak gerekir. Ücretli öğretmenler için düzenlenen Özel Eğitim Uygulamaları kursunu tamamlayarak kursun sonunda alacakları sertifikayla ücretli öğretmenlik yapabilirler.

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Ücretli İngilizce Öğretmeni nasıl olunur?

İngilizce tabanlı eğitim alan 4 yıllık lisans ya da 2 yıl süren önlisans programlarından mezun olan kişiler ve bu görevlerden emekli olan kişiler ücretli İngilizce Öğretmeni görevi üstlenebilirler. Lise ya da daha aşağı dereceden mezun olan kişiler ücretli öğretmen olabilmek için başvuru yapma hakkına sahip değildir. Ücretli İngilizce Öğretmeni olmak için şartlar, ücretli öğretmenlik şartlarıyla aynıdır.

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